Три человека погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

Возгорание произошло в частном деревянном доме в Минусинском районе Красноярского края. В результате пожара погибли три человека, сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.
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