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Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 29.10.2023 по 00:00 30.10.2023 года

Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 29.10.2023 по 00:00 30.10.2023 года

За прошедшие сутки противник выпустил 206 единиц боеприпасов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, а также ударного БпЛА, в результате, есть пострадавшие мирные жители и поврежденные жилые домостроения .

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