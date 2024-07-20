Руководитель внешнеполитического ведомства киевского режима Дмитрий Кулеба проинформировал о том, что ВС державы окажутся вторыми по мощности в Организации Североатлантического Договора, а артиллерийские системы будут подходить для совместного применения с войсками объединения.
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