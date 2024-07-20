Кулеба: Войска Киева будут на втором месте по боеспособности в НАТО

Руководитель внешнеполитического ведомства киевского режима Дмитрий Кулеба проинформировал о том, что ВС державы окажутся вторыми по мощности в Организации Североатлантического Договора, а артиллерийские системы будут подходить для совместного применения с войсками объединения.