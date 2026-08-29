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Мировое обозрение

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Порты стоят: Российские «Бандероли» окончательно перекрыли украинский экспорт по морю

Порты стоят: Российские «Бандероли» окончательно перекрыли украинский экспорт по морю

Британская The Telegraph сообщает: российские ракеты «Бандероль» фактически закрыли черноморские порты Украины.

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