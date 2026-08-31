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Вышло продолжение хоррора «Последний день лета» Андрея Подшибякина

Вышло продолжение хоррора «Последний день лета» Андрея Подшибякина

Вторая часть бестселлера Андрея Подшибякина «Последний день лета» вышла 31 августа в «Редакции Елены Шубиной» и Яндекс Книгах Вторая часть бестселлера Андрея Подшибякина «Последний день лета» вышла 31 августа в «Редакции Елены Шубиной» и Яндекс Книгах, сообщили RTVI в пресс-службе сервиса.

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