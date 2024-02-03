Самолеты Checkmate и МиГ-35 покажут на выставке в Саудовской Аравии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) покажет легкий тактический самолет Су-75 Checkmate и истребитель МиГ-35 на оборонной выставке World Defence Show (WDS) 2024 в Саудовской Аравии, сообщили в пресс-службе ОАК.
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