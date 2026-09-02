Медвежий угол
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Медвежий угол

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Полковник США объяснил, почему ВСУшники готовы сдаваться в плен

Полковник США объяснил, почему ВСУшники готовы сдаваться в плен

Успехи России Время от времени приходится слышать претензию к словам о том, что мы, мол, в России — не такие.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталия

Очень многие стали желать прихода России (людям без разницы под каким флагом жить,-  Вот в этом и есть их суть! Пока им было хорошо, все поголовно были за Зеленского и ненавидели "русню". Припекло- Зеленского разлюбили, а русских ненавидят по-прежнему, только готовы потерпеть во имя собственного блага. Появится следующий "бандера, петлюра, ...ющенко, порошенко, зеленский...", и они опять пойдут за ним.

Профиль пользователя HotRS
HotRS

А вот А. Суворов говорил: Нельзя оставлять врага на поле боя. Недорубленный лес прорастает снова"©
Что-то я такого выражения Суворова не нашел. Но зато множество цитирований в инете. 
 Читал о переходе Суворова через Альпы. Суворов жестко пресекал мародерство и бесчинства с местным населением. Поэтому к русским солдатам там очень хорошо относились. 
  «С пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варварства».

Профиль пользователя Игорь Калашников
Игорь Калашников

Заказная статья. Автор всё время передёргивает факты и понятия. Воевать надо серьёзно и в полную силу с армией и руководством страны противника, а не с гражданскими. Ибо нерешительность и ложный посыл, что мы только бьём в ответ, приводит к неоправданным лишним потерям бойцов и населения.

Профиль пользователя Александр Т
Александр Т

К тому же, в-третьих, когда армия начинает зверствовать над пленными, бесчинствовать на занятых территориях — она очень быстро перестаёт быть армией и превращается в банду мародёров, которая не хочет выполнять приказы. ПИНДОСЫ ВСЮ ЖИЗНЬ ТАК ВОЮЮТ И НИЧЕГО НЕ ДОХНУТ. ТАК ЧТО ХВАТИТ БРЕХАТЬ. НАС И НЕ БОЯТЬСЯ ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮТ ЧТО ИМ МОЖНО СТРЕЛЯТЬ ПО МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ И ИМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ЗА ЭТО.