Полковник США объяснил, почему ВСУшники готовы сдаваться в плен

Успехи России Время от времени приходится слышать претензию к словам о том, что мы, мол, в России — не такие.
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Сдаются в плен? Добро пожаловать на Колыму или БАМ достраивать. Нечего их откармливать да лечить
Очень многие стали желать прихода России (людям без разницы под каким флагом жить,- Вот в этом и есть их суть! Пока им было хорошо, все поголовно были за Зеленского и ненавидели "русню". Припекло- Зеленского разлюбили, а русских ненавидят по-прежнему, только готовы потерпеть во имя собственного блага. Появится следующий "бандера, петлюра, ...ющенко, порошенко, зеленский...", и они опять пойдут за ним.
Согласен. МЫ - НЕ они! Даже если приходится платить дорого.
А вот А. Суворов говорил: Нельзя оставлять врага на поле боя. Недорубленный лес прорастает снова"©
Что-то я такого выражения Суворова не нашел. Но зато множество цитирований в инете.
Читал о переходе Суворова через Альпы. Суворов жестко пресекал мародерство и бесчинства с местным населением. Поэтому к русским солдатам там очень хорошо относились.
«С пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варварства».
Заказная статья. Автор всё время передёргивает факты и понятия. Воевать надо серьёзно и в полную силу с армией и руководством страны противника, а не с гражданскими. Ибо нерешительность и ложный посыл, что мы только бьём в ответ, приводит к неоправданным лишним потерям бойцов и населения.
К тому же, в-третьих, когда армия начинает зверствовать над пленными, бесчинствовать на занятых территориях — она очень быстро перестаёт быть армией и превращается в банду мародёров, которая не хочет выполнять приказы. ПИНДОСЫ ВСЮ ЖИЗНЬ ТАК ВОЮЮТ И НИЧЕГО НЕ ДОХНУТ. ТАК ЧТО ХВАТИТ БРЕХАТЬ. НАС И НЕ БОЯТЬСЯ ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮТ ЧТО ИМ МОЖНО СТРЕЛЯТЬ ПО МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ И ИМ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ЗА ЭТО.
Фашистский сорняк будет прорастать. Значит надо следить за чистотой, вовремя очищать.