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Татар-информ

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В Казани ветерана двух войн Петра Чирвона поздравили со 100-летним юбилеем

В Казани ветерана двух войн Петра Чирвона поздравили со 100-летним юбилеем

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​ В Казани со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной и Советско-японской войн, почетного гражданина города Петра Чирвона.

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