В Якутии медведь растерзал человека

Тело погибшего охотника обнаружено сотрудниками ОМВД России по Усть-Майскому району и Усть-Майской инспекции государственного экологического надзора в 45 км от села Эжанцы в местности Эльбэх, 7 октября сообщает пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии