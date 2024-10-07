В Якутии медведь растерзал человека

Тело погибшего охотника обнаружено сотрудниками ОМВД России по Усть-Майскому району и Усть-Майской инспекции государственного экологического надзора в 45 км от села Эжанцы в местности Эльбэх, 7 октября сообщает пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).