Новое оборудование приобретут для спортшколы "Юность" в станице Крыловской

Приоритеты регионального развития Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в открытии спорткомплекса для занятий гиревым спортом и осмотрел капитально отремонтированную школу в Ленинградском муниципальном округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Десятилетний бан ...
- Медвежья напасть
- АС Почему перемирие ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым