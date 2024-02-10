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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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США выделят $5 млрд на создание национального исследовательского центра в об...

США выделят $5 млрд на создание национального исследовательского центра в об...

США выделят $5 млрд на создание национального исследовательского центра в области полупроводниковАдминистрация президента США планирует потратить $5 млрд на создание исследовательского центра, направленного на поддержку разработки чипов и инноваций в области электроники, а также противодействие попыткам Китая захватить передовые позиции в отрасли.

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