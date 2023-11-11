Страна и люди
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Страна и люди

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За пострадавшими членами экипажа самолета Ан-2 прибыл санитарный борт

За пострадавшими членами экипажа самолета Ан-2 прибыл санитарный борт

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил о прибытии санитарного борта из Анадыра, присланного для эвакуации членов экипажа самолета Ан-2, пропавшего накануне в пятницу и совершившего жесткую посадку.

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