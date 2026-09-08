РАН: на двух языках в России говорят по одному человеку

В России у алеутско-медновского и ительменского языков осталось по одному носителю, передает ТАСС со ссылкой на научный центр по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН (Российской академии наук).
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