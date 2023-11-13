Задержан и заключен под стражу начальник санатория МВД в Анапе: в чем обвиняют

По версии следствия, он фиктивно трудоустроил 110 человек и отправил в отпуск без содержания. В итоге три года - с 2019 по 2022 годы - в экономический департамент МВД поступали завышенные сведения о количестве сотрудников санатория и, соответственно, выделялись деньги на фонд оплаты труда, что привело к необоснованному расходованию средств бюджета.
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