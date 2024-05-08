Лавров: Мировое большинство понимает, что Россия сражается за всех

Страны мирового большинства понимают, что Россия сражается за всех, кто хочет жить своим умом и традициями, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 8 мая на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии