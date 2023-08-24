«Интер» Месси вышел в финал, Рубиалеса разносят за поцелуй с футболисткой, вывеску с именем Исинбаевой убрали со стадиона в Дагестане, контракт Мэттьюса с крупнейшим кэпхитом в НХЛ и другие новости

«Матч ТВ» покажет бесплатно только один матч шестого тура РПЛ 💥 Россияне постепенно теряют возможность бесплатно смотреть родной футбол. Телеканал «Матч ТВ» представил программу трансляций на ближайшие выходные. В бесплатном эфире будет только одна игра. 26 августа зрители смогут увидеть встречу «Спартак» – «Ахмат». Все остальные семь встреч игр на телеканале «Матч Премьер» за деньги. В плюсе останутся ценители чемпионата Германии. В воскресенье телеканал выбрал для бесплатного показа встречу «Баварии» и «Аугсбурга». Также будут показаны две встречи чемпионата Бразилии.

Лена Мисько

Дюков предположил, когда УЕФА и ФИФА снимут бан с российского футбола🔥 – Есть ли ясность по поводу возвращения, вы видите положительную динамику? – Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг. – Через какое время? – Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться. – Вы имеете ввиду какой уровень возвращения? – Или клубные, или национальные команды. – Перспектива какова – этот год, следующий? – Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году.