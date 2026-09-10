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Алексей Кравченко женился на Надежде Борисовой спустя 20 лет отношений

Алексей Кравченко женился на Надежде Борисовой спустя 20 лет отношений

56-летний Алексей Кравченко женился на 47-летней Надежде Борисовой спустя 20 лет отношений. В своих соцсетях пара опубликовала свадебные фотографии из особняка Спиридонова, сама торжественная церемония бракосочетания состоялась 5 сентября.

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