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Кортни Кардашьян подтвердила рождение своего сына

Кортни Кардашьян подтвердила рождение своего сына

Кортни поздравила мужа с его личным праздником. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер стали родителями LEGION-MEDIAКортни Кардашьян немного успокоила своих фанатов, которые были всерьез обеспокоены отсутствием информации о ее ребенке, который должен был родиться в начале ноября.

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