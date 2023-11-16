Кортни Кардашьян подтвердила рождение своего сына

Кортни поздравила мужа с его личным праздником. Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер стали родителями LEGION-MEDIAКортни Кардашьян немного успокоила своих фанатов, которые были всерьез обеспокоены отсутствием информации о ее ребенке, который должен был родиться в начале ноября.