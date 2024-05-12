"Всё это сильно смахивает на диверсию": Всплыли новые факты в деле рухнувшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

ЕА Евгений Алексеенко Пока он у власти так и будет

наташа меркулова Может Русским мужикам начать не сидеть в интернете и писать какие интернетные зашнитники, а на практике начать защищать русских детей и женщин, а то пиздоболить вас много, все у вас Путин виноват, может хватит трусить, Где вы мужк