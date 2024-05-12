Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    То что работают по 15 часов,так это везде на транспорте.Если уж таджика загнали,то свои как то сопротивляются,но их п..."Всё это сильно с...
  • наташа меркулова
    Может Русским мужикам начать не сидеть в интернете и писать какие интернетные зашнитники, а на практике начать защища..."Всё это сильно с...
  • Евгений Алексеенко
    Пока он у власти так и будет"Всё это сильно с...

"Всё это сильно смахивает на диверсию": Всплыли новые факты в деле рухнувшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

"Всё это сильно смахивает на диверсию": Всплыли новые факты в деле рухнувшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

Интересная жизнь с Vera Star После ДТП произошедшем в Санкт-Петербурге, виновник которого Рахматшох Курбонов утопил семь человек, депутат Государственной думы Михаил Матвеев предложил ввести запрет на работу в общественном транспорте мигрантов, которые колесят по просторам нашей необъятной родины по водительским удостоверениям выданным в других странах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Пока он у власти так и будет
Ответить
44 мин.
наташа меркулова
Может Русским мужикам начать не сидеть в интернете и писать какие интернетные зашнитники, а на практике начать защищать русских детей  и женщин, а то пиздоболить вас много, все у вас Путин виноват,  может хватит трусить, Где вы мужк
Ответить
18 мин.
Аким Воземчук
То что работают по 15 часов,так это везде на транспорте.Если уж таджика загнали,то свои как то сопротивляются,но их потом увольняют.Судить надо подонков заставляющих водил идти на дополнительные рейсы.
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх