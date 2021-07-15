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Дело макеевских водителей: Сергеев и Горбань полностью оправданы

Два водителя из Макеевки — Сергей Сергеев и Андрей Горбань, просидевшие 2,5 года в запорожском СИЗО по обвинению в финансировании терроризма, за то, что возили донецких пенсионеров в Запорожье для получения их законной пенсии, полностью оправданы.

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