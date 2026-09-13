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FiNE NEWS

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Минобороны России сообщило о ликвидации 140 беспилотников ВСУ за один день

Российские средства противовоздушной обороны за период с 8:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами и акваторией Черного моря.

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