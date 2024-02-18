Патриарх Кирилл: люди при власти теряют самокритику, и у них много пороков

Alex Nемо

Судить и осуждать в чём разница, ну кроме тавтологии конечно... Осуждение — это материализация размышлений о других людях, предметах, причем иногда плохих. Суд отличается от суждения. Человека судит Бог — он размышляет о его поведении и делает вывод, потом высказывает и дает вердикт. Бог вправе осуждать вслух на путь в рай или в ад. Но я что-то не припомню чтобы патриарха назначали Богом. Осуждать можно — это нормально для человека. Но делать это нужно в мыслях, тайно. А коли произносится в слух то это уже не осуждение! А если при этом высказывание не подтверждённое конкретными фактами то и вовсе клевета, в данном случае на государственных представителей, то бишь власть!