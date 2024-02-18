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Патриарх Кирилл: люди при власти теряют самокритику, и у них много пороков

Патриарх Кирилл: люди при власти теряют самокритику, и у них много пороков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что некоторые люди, у которые власть, у которых есть зависящие от них подчиненные, переоценивают свое значение, теряют критическое отношение к самим себе.

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Комментарии
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a
alex
Отче! К церковной власти это тоже относится?
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13 час.
Nikolay Zakharov
Патриарх прав,он не судит,а осуждает чинуш потерявших берега. Прямо указывая им на это.
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3 час.
Alex Nемо
Судить и осуждать в чём разница, ну кроме тавтологии конечно... Осуждение — это материализация размышлений о других людях, предметах, причем иногда плохих. Суд отличается от суждения. Человека судит Бог — он размышляет о его поведении и делает вывод, потом высказывает и дает вердикт. Бог вправе осуждать вслух на путь в рай или в ад. Но я что-то не припомню чтобы патриарха назначали Богом. Осуждать можно — это нормально для человека. Но делать это нужно в мыслях, тайно. А коли произносится в слух то это уже не осуждение! А если при этом высказывание не подтверждённое конкретными фактами то и вовсе клевета, в данном случае на  государственных представителей, то бишь власть!
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2 час.

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