Ubisoft уточнила, о чём расскажут сюжетные дополнения к Star Wars Outlaws и когда их жда...

Ubisoft уточнила, о чём расскажут сюжетные дополнения к Star Wars Outlaws и когда их ждатьАмбициозный приключенческий экшен с открытым миром Star Wars Outlaws от Massive Entertainment ещё не вышел, а у Ubisoft уже расписан график выпуска пострелизного контента для игры.