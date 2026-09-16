Происшествия
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Происшествия

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Полицейские изъяли у жителя Дорогобужа Смоленской области полкило марихуаны

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дорогобужский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о том, что неработающий 54-летний местный житель может хранить запрещенные вещества.

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