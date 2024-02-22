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Хотите отсоединить аккумулятор своего автомобиля? Вот как это сделать правильно

Хотите отсоединить аккумулятор своего автомобиля? Вот как это сделать правильно

Если у вас возникла необходимость заменить разрядившийся аккумулятор, не волнуйтесь — мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая позволит выполнить данную процедуру легко и безопасноУ ваша машина неожиданно перестала заводиться, вероятно, причина в разрядившемся аккумуляторе.

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