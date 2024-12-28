Во Владивостоке сотрудники УМВД России по Приморскому краю и общественники провели акцию «Полицейский Дед Мороз»

В рамках новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю во взаимодействии с Общественным советом при УМВД России по Приморскому краю на протяжении трёх дней ездили поздравлять детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, побывали в гостях у детей-инвалидов.