Забайкалье вводит новые стипендии для талантливой молодежи

В Забайкалье готовятся радикальные изменения в системе поддержки талантливой молодежи. Соответствующий проект закона, разработанный Министерством образования, уже одобрен профильным комитетом по молодежной политике и развитию гражданского общества Заксобрания, сообщается на сайте парламента.
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