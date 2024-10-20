Забайкалье вводит новые стипендии для талантливой молодежи

В Забайкалье готовятся радикальные изменения в системе поддержки талантливой молодежи. Соответствующий проект закона, разработанный Министерством образования, уже одобрен профильным комитетом по молодежной политике и развитию гражданского общества Заксобрания, сообщается на сайте парламента.