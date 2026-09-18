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МОСИНФОРМ

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Московские парки начали готовить к зимнему сезону

Московские парки начали готовить к зимнему сезону

Подготовка к зимнему сезону стартовала в парках Москвы. Работы организованы сразу по нескольким направлениям: консервация летних объектов, уборка листвы, подготовка цветников, уход за животными и обслуживание техники для лыжных трасс.

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