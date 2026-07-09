ВСУ перекрыли кислород: у Сум началось самое страшное

Российские военные уже достают до Сум с помощью артиллерии и ударных беспилотников, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии