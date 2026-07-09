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Аргументы и Факты

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ВСУ перекрыли кислород: у Сум началось самое страшное

ВСУ перекрыли кислород: у Сум началось самое страшное

Российские военные уже достают до Сум с помощью артиллерии и ударных беспилотников, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

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