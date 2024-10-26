В африканской Танзании появился памятник Александру Пушкину

В Танзании установили памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества сообщили, что церемония открытия была в выставочном зале Русского дома в Дар-эс-Саламе.
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