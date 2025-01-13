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FinFax - Новости банков и вкладов

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Замедление роста зарплат ожидается в России в 2025 году

Замедление роста зарплат ожидается в России в 2025 году

Прогнозы экспертов «Ведомостей» указывают на замедление роста зарплат в 2025 году. Экономика России будет постепенно охлаждаться, и вместе с ней рынок труда, утверждает экономист из АО «Эйлер аналитические технологии» Елена Ахмедова.

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