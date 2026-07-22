НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

4 подписчика

Госдума расширила меры поддержки силовиков и их семей

Госдума расширила меры поддержки силовиков и их семей

Госдума предоставила участникам контртеррористических операций в Курской, Белгородской и Брянской областях отсрочку по кредитам и квоты в вузах, а также ввела выплаты на жильё для семей с детьми-инвалидами и родных погибших.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии