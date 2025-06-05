Новый мировой рекорд по разгону ГПУ — 4250 МГц на встройке Intel Core Ultra 9 285K

Новый мировой рекорд по разгону ГПУ — 4250 МГц на встройке Intel Core Ultra 9 285KОверклокер SkatterBencher установил новый мировой рекорд по частоте графического процессора, разогнав интегрированную графику Intel Arc в процессоре Core Ultra 9 285K до 4250 МГц.
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