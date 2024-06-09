Военнослужащие ВС РФ 9 июня Сегодня 494 прочитали Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше.