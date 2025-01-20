Hearts of Iron 4, Manor Lords и Stellaris: самые интересные скидки на Фестивале стратегий в ре...

Hearts of Iron 4, Manor Lords и Stellaris: самые интересные скидки на Фестивале стратегий в реальном времени в SteamSteam снова радует поклонников стратегий: с 20 по 27 января в цифровом магазине проходит Фестиваль стратегий в реальном времени.
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