Под Псковом ФСБ задержала крымчанина по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ совместно с пограничниками задержали жителя Республики Крым, который на протяжении полугода производил фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии, передавая эту информацию Украине.
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