Силы РФ сбили 17 дронов

Все произошло ночью, передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.Однако отечественными дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 17 беспилотников, из которых 6 были выявлены над территорией Воронежской области, 6 - над территорией Саратовской области, 4 сбиты над территорией Белгородской области и 1 - над территорией Брянской области.