Сколько будет стоит бензин на наших АЗС, когда Трамп обрушится на российскую «нефтянку»

Правительство дало негласное распоряжение: цены на заправках не должны быть выше инфляции. Выполнят ли его? Ирина Мишина Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Сергей Пикин Рост цен на дизель и бензин в России неизбежен.
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