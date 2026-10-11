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Врач Кондрахин назвал способы снизить высокое давление без таблеток

Врач Кондрахин назвал способы снизить высокое давление без таблеток

Снизить давление без медикаментов помогут теплая ванна, массаж головы и шеи, а также успокаивающие средства вроде валерианы или мяты.

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