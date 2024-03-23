ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Не было никогда наречием. Наречие не предмет, это уточняющее служебное слово. Нет предмета там или никуда.«Я украинка. И я ...
  • Роман Романов
    ГРАМОТНЫЙ ОТВЕТ Как правильно: «скраю» или «с краю» Грамотность на «Меле» 20.10.2020 Русский язык порою безжалостен...«Я украинка. И я ...
  • Роман Романов
    "с краю" это наречие«Я украинка. И я ...

«Я согласился его обменять, но он ушёл из жизни»: Владимир Путин впервые произнёс вслух фамилию Алексея Навального*

«Я согласился его обменять, но он ушёл из жизни»: Владимир Путин впервые произнёс вслух фамилию Алексея Навального*

В последнее время, ставшее чрезвычайно триумфальным для Владимира Владимировича Путина, он стал касаться тем, которые раньше обходил стороной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх