«Я согласился его обменять, но он ушёл из жизни»: Владимир Путин впервые произнёс вслух фамилию Алексея Навального*

В последнее время, ставшее чрезвычайно триумфальным для Владимира Владимировича Путина, он стал касаться тем, которые раньше обходил стороной.
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