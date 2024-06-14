Звезды нулевых прилетели «зажигать» в сгоревший свердловский поселок. Видео

Спустя две недели после выступления в Екатеринбурге группа «Корни» совершила второй визит в регион. В этот раз артистам предстоит выступить в Серове, а затем — в поселке Сосьва, который частично сгорел в 2023 году.
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