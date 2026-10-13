Нобель по экономике: как теории Холла и Вудфорда управляют рублем

Нобелевскую премию по экономике 2026 года получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Их теории лежат в основе политики Банка России: от борьбы с инфляцией до управления ожиданиями.
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