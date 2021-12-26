Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерия Никанорова
    Ничему теперь не удивляюсь. Откуда берутся такие доктора наук, особенно медицинских? У меня несколько раз по жизни бы...Отек Квинке не бы...
  • Олег Архипов
    Ох и доиграются эти учёные ! ,выведут монстра,который вообще всех и вся сожрёт.Микробы по всему ...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    И Фото автор нарисовал. Логика железная, если вы не видели и не слышали, то этого и не было. Только, вот беда, я сам ...12 фото о том, ка...

Единственная овечка у бедняка, или никому не нужен тот, кто не нужен никому

Единственная овечка у бедняка, или никому не нужен тот, кто не нужен никому

Кстати, такое сразу чувствуется. Справедливо… Когда я была молодая девица, ну как молодая — младенец, лет 15, и думала 24 часа в сутки исключительно о мужиках о любви, моя мама говорила мне абсурдные вещи, смысл которых до меня не доходил вообще.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх