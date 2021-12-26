Единственная овечка у бедняка, или никому не нужен тот, кто не нужен никому

Кстати, такое сразу чувствуется. Справедливо… Когда я была молодая девица, ну как молодая — младенец, лет 15, и думала 24 часа в сутки исключительно о мужиках о любви, моя мама говорила мне абсурдные вещи, смысл которых до меня не доходил вообще.