ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК в Киеве

Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России.
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