Гром грянул! Пора перекреститься

ВЧ

Владимир Черноморский

Дошли до ручки, всё по ликалам 90х, но только уже у нас в России, история ни чему не учит, опять проливаем свою кровь, собственными руками напустили террористов в свою страну, назвав их диаспорой и опять слышим, они не все такие, и всё повторяется, а по факту уже убивают во всю Россиян, сначала говорили, а теперь уже и действуют