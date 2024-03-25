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  • Юлия Юлия
    У них даже маленькие дети бьют и прогоняют с детских площадок русских малышей!Гром грянул! Пора...
  • Астон Мартин
    кто то видел раскаяние на их лицах ???????????????????????🤔Гром грянул! Пора...
  • Владимир Черноморский
    Дошли до ручки, всё по ликалам 90х, но только уже у нас в России, история ни чему не учит, опять проливаем свою кровь...Гром грянул! Пора...

Гром грянул! Пора перекреститься

Гром грянул! Пора перекреститься

Гром грянул! Пора перекреститься Сколько много появилось «добровольных» помощников по защите «бедных и слабых» таджиков, начиная от пытавшегося петь ртом некоего Тимура Юнусова (это который Тимати) и заканчивая депутатами Госдумы.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Дошли до ручки, всё по ликалам 90х, но только уже у нас в России, история ни чему не учит, опять проливаем свою кровь, собственными руками напустили террористов в свою страну, назвав их диаспорой и опять слышим, они не все такие, и всё повторяется, а по факту уже убивают во всю Россиян, сначала говорили, а теперь уже и действуют
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10 час.
Астон Мартин
кто то видел раскаяние на их лицах ???????????????????????🤔
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7 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
У них даже маленькие дети бьют и прогоняют с детских площадок русских малышей!
Ответить
6 час.

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