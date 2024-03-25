Гром грянул! Пора перекреститься Сколько много появилось «добровольных» помощников по защите «бедных и слабых» таджиков, начиная от пытавшегося петь ртом некоего Тимура Юнусова (это который Тимати) и заканчивая депутатами Госдумы.
Гром грянул! Пора перекреститься
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Дошли до ручки, всё по ликалам 90х, но только уже у нас в России, история ни чему не учит, опять проливаем свою кровь, собственными руками напустили террористов в свою страну, назвав их диаспорой и опять слышим, они не все такие, и всё повторяется, а по факту уже убивают во всю Россиян, сначала говорили, а теперь уже и действуют
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10 час.
Астон Мартин
кто то видел раскаяние на их лицах ???????????????????????🤔
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7 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
У них даже маленькие дети бьют и прогоняют с детских площадок русских малышей!
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6 час.
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