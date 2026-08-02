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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Многие перспективные спортсмены будут стремиться за границу. Соревноваться только со своими – это очень плохо»

Бывший защитник клубов Fonbet КХЛ Никита Щитов поделился мнением о переходе 13-летнего фигуриста Александра Плющенко  в сборную Азербайджана.

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