В Курской области во время просеивания песка нашли зуб птерозавра (летающие рептилии, жившие на Земле около 66,043 млн лет назад и первыми из позвоночных освоившие активный машущий полет), написало на странице во «ВКонтакте» местное палеонтологическое сообщество.