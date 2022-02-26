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Сенатор Джабаров заявил, что Совет Европы должен вернуть России 32,5 млн евро

Сенатор Джабаров заявил, что Совет Европы должен вернуть России 32,5 млн евро

Автор: Оксана Герасимова Фото: infox.ru 25 февраля 2022, 19:58 — Общественная служба новостей — ОСН Из-за приостановления членства России Совет Европы (СЕ) должен вернуть взнос в 32,5 миллиона евро, уплаченный ею в начале 2022 года.

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