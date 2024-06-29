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В Японии продолжают грезить о вожделенных русских островах

В Японии продолжают грезить о вожделенных русских островах

Фото: lentaruss Однако в действительности в Токио уже поняли, что не видать японцам Курил, как своих ушей Последовательно и с нескрываемой злобой японское правительство подрывает остатки связей с Россией, подтверждая констатацию Президента РФ Владимира Путина о том, что Токио не только присоединился, но и проявляет особую активность в реализации пресловутой доктрины доведения нашей страны до «стратегического поражения».

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