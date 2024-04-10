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Петербургский дневник

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Новое оборудование для нейрохирургической операционной установили в Елизаветинской больнице

Новое оборудование для нейрохирургической операционной установили в Елизаветинской больнице

Оно позволяет делать биопсию, выполнять минимально инвазивные вмешательства и другое Новое оборудование для нейрохирургической операционной установили в Елизаветинской больнице в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

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